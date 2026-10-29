दूध 8 रुपये महंगा करने के फैसले पर सीएम डीके शिवकुमार ने दिया बयान, बोले-पड़ोसी राज्यों में दूध की कीमतें और ज्यादा हैं

Karnataka Milk Price: कर्नाटक में दूध खरीदने वाले उपभोक्ताओं को अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने नंदिनी दूध की कीमतों में 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नई दरें 1 नवंबर 2026 से लागू होंगी। इसके बाद नीले पैकेट वाले टोंड दूध की कीमत 46 रुपये से बढ़कर 54 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। इस फैसले के बाद राज्य के सीएम डीके शिवकुमार का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने इसपर सफाई दी है। सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में दूध की कीमतें और ज्यादा हैं।