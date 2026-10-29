NEET-SS 2026 की तारीखों का ऐलान: 11-12 दिसंबर को होगी परीक्षा, 18 नवंबर तक करें आवेदन

नीट एसएस 2026 के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त पोस्टग्रेजुएट मेडिकल डिग्री या प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें MD, MS, DNB या समकक्ष मान्य योग्यता शामिल है। उम्मीदवार को यह योग्यता 31 जनवरी 2027 तक प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस तारीख के बाद योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता प्रभावित हो सकती है। उम्मीदवार के पास नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) या स्टेट मेडिकल काउंसिल (SMC) का स्थायी या अस्थायी पंजीकरण होना चाहिए।