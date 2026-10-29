महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे की शिवसेना आमने-सामने, चुनावी हार पर सहयोगी दल ने उठाए सवाल, नागपुर का जिक्र कर घेरा

नागपुर स्नातक सीट पर हार को लेकर विपक्ष पहले ही भाजपा को घेर रहा है। अब उसकी सहयोगी शिवसेना ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरा है। परांजपे ने कहा कि नागपुर में भी भाजपा को आत्ममंथन करने की जरूरत है। यहां भाजपा के पूर्व विधायक अनिल सोले ने बगावत की थी और नामांकन वापस नहीं लिया था। बाद में सोले ने भाजपा उम्मीदवार को समर्थन दे दिया, जिससे मुकाबला सीधा हो गया। इसके बावजूद जो नतीजा आया, वह सबके सामने है। उन्होंने कहा कि भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा खुद को दुनिया, देश और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दल बताती है। ऐसे में गठबंधन के सहयोगियों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।