डिजिटल अरेस्ट ठगी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- पढ़े-लिखे लोग भी क्यों गंवा रहे करोड़ों रुपये?

उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार ऐसी जानकारी मिल रही है कि कई कदम उठाए जाने के बाद भी डिजिटल अरेस्ट के मामले जारी हैं। पिछले सप्ताह तक इस तरह की ठगी की घटनाएं सामने आने की जानकारी भी अदालत के सामने रखी गई। बता दें कि इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस जे. महादेवन की पीठ कर रही है।