सुप्रीम कोर्ट ने TMC सांसद की AIF और FPI के असली निवेशकों की जानकारी सार्वजनिक करने की याचिका खारिज

तृणमूल कांग्रेस की सांसद मुहआ मोइत्रा को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने टीएमसी नेता की याचिका खारिज कर दी। मोइत्रा ने अपनी याचिका में मांग की थी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPI) के वास्तविक मालिकों और निवेश पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों की पहचान सावर्जनिक करने का निर्देशदेने की मांग की थी।