करोड़ों की कथित हेराफेरी में BLM सोसाइटी अध्यक्ष प्रेमकुमार गिरफ्तार, केरल ले जाएगी पुलिस

सूत्रों के अनुसार कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर कोझीकोड ले जाया जाएगा और आगे की पूछताछ की जाएगी। 2006 में स्थापित बीएलएम सोसाइटी पर आरोप है कि उसने निवेशकों से जुटाए गए धन को मोड़कर केरल और चेन्नई में रिसॉर्ट, थिएटर और होटल खरीदे। केरल के कोझीकोड के नादक्कवु पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद इसे आर्थिक अपराध शाखा को ट्रांसफर किया गया था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जांच कर रहा है और केरल उच्च न्यायालय में 29 नवंबर को सुनवाई तय है।