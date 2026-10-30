Karwa Chauth: रायपुर में करवा चौथ पर पूजा उत्सव, सुहागिनों ने की अखंड सौभाग्य की कामना

करवा चौथ (Karwa Chauth) के दिन गुरुवार को अर्नब चक्रवाती तूफान की वजह से दिनभर रिमझिम बारिश होने के कारण चांद का दीदार नहीं हुआ। दिनभर निर्जला व्रत रखकर सुहागिनों ने विधि-विधान से शाम के समय पूजा-अर्चना की और आसमान की ओर देखते हुए चांद को अर्घ्य अर्पित कर अखंड सौभाग्य की कामना की। इसके बाद जल ग्रहण कर व्रत खोलने का विधान पूरा किया।