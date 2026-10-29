CG Police Transfer: रायपुर में 29 पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला, देखें किसे कहां मिली पोस्टिंग

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। रायपुर कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के तहत 29 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। इस सूची में उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस फेरबदल के तहत शहर के कई थानों के साथ महिला थाना, यातायात विभाग, कंट्रोल रूम और रक्षित केंद्र में भी नई तैनाती की गई है। संबंधित पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नई पदस्थापना पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।