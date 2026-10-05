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CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 7 अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

Chhattisgarh Police Transfer List: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। शासन ने प्रशासनिक आधार पर 7 अधिकारियों की नई पदस्थापना करते हुए CM सुरक्षा, राजभवन सुरक्षा, VIP सुरक्षा और जिला स्तर की जिम्मेदारियों में बदलाव किया
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Oct 05, 2026

CG Police Transfer

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल(photo-patrika)

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों की पदस्थापना में बड़ा बदलाव किया है। प्रशासनिक आधार पर सात पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन की ओर से 5 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक नई जगह पर पदस्थ किया गया है। इस फेरबदल में मुख्यमंत्री सुरक्षा, राजभवन सुरक्षा, VIP सुरक्षा वाहिनी और जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

Chhattisgarh Police Transfer: सचिन्द्र चौबे को मिली CM सुरक्षा की जिम्मेदारी

आदेश के मुताबिक सचिन्द्र चौबे (CC-2011), जो वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पीटीएस मैनपाट के पद पर पदस्थ हैं, उन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है। अब वे मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े दायित्व संभालेंगे। वहीं आकाश तिवारी (CC-2016), जो मुख्यमंत्री सुरक्षा में सहायक सेनानी के रूप में पदस्थ थे, उनका तबादला कर उन्हें सहायक सेनानी, चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, माना रायपुर भेजा गया है।

राजभवन और VIP सुरक्षा में भी बदलाव

गिरीश कोरी (CC-2016) वर्तमान में सहायक सेनानी, राजभवन सुरक्षा रायपुर के पद पर पदस्थ थे। नई पदस्थापना के तहत उन्हें सहायक सेनानी, VIP सुरक्षा वाहिनी, माना रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह दिनेश सिंह (CC-2016), जो मुख्यमंत्री सुरक्षा में सहायक सेनानी के रूप में पदस्थ थे, अब सहायक सेनानी, राजभवन सुरक्षा रायपुर की जिम्मेदारी संभालेंगे।

नीलकिशोर अवस्थी (CC-2025) का भी पदस्थापना परिवर्तन किया गया है। उन्हें सहायक सेनानी, VIP सुरक्षा वाहिनी, माना रायपुर में पदस्थ किया गया है। वे इससे पहले राजभवन सुरक्षा रायपुर में सहायक सेनानी के पद पर कार्यरत थे।

DSP स्तर के अधिकारियों की भी बदली पोस्टिंग

शासन के आदेश में DSP स्तर के अधिकारियों की पदस्थापना में भी बदलाव किया गया है। मयंक रणसिंह (DSP-2018), जो वर्तमान में नवा रायपुर में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ हैं, उन्हें अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं तारेश साहू (DSP-2018), जो भाटापारा, जिला बलौदाबाजार में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के पद पर पदस्थ थे, उनका तबादला कर उन्हें उप पुलिस अधीक्षक, जिला बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया गया है।

प्रशासनिक आधार पर हुआ फेरबदल

राज्य शासन के अनुसार सभी पदस्थापनाएं प्रशासनिक आधार पर की गई हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित अधिकारी आगामी आदेश तक अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर जिम्मेदारी संभालेंगे। इस फेरबदल के बाद मुख्यमंत्री सुरक्षा, राजभवन सुरक्षा, VIP सुरक्षा वाहिनी के साथ-साथ जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है।

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Updated on:

05 Oct 2026 05:41 pm

Published on:

05 Oct 2026 05:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 7 अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

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