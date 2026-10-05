CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 7 अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों की पदस्थापना में बड़ा बदलाव किया है। प्रशासनिक आधार पर सात पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन की ओर से 5 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक नई जगह पर पदस्थ किया गया है। इस फेरबदल में मुख्यमंत्री सुरक्षा, राजभवन सुरक्षा, VIP सुरक्षा वाहिनी और जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।