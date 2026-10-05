Balod Breaking: कॉलेज जा रही युवती पर अचानक Acid Attack, हमलावर सफेद शर्ट पहनकर हुआ फरार

Balod Breaking: कॉलेज जा रही युवती पर अचानक Acid Attack(photo-patrika canva create)
Balod Breaking: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कॉलेज जा रही एक युवती पर अज्ञात युवक ने एसिड से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में युवती गंभीर रूप से झुलस गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल युवती को तत्काल जिला अस्पताल बालोद ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। युवती की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है।
पुलिस के मुताबिक युवती कॉलेज जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान रास्ते में अज्ञात युवक ने उसे निशाना बनाकर उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। हमला अचानक होने के कारण युवती को संभलने का मौका नहीं मिला। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों ने युवती की मदद की और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
एडिशनल एसपी चन्द्रकांत गवर्ना ने बताया कि युवती पर एसिड फेंकने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस को प्रारंभिक जानकारी मिली है कि हमलावर तांदुला बांध के जंगलों की ओर भागा है। बताया गया है कि आरोपी ने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी। इसी हुलिए और अन्य उपलब्ध सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए तलाश तेज कर दी है। तांदुला बांध और आसपास के जंगल क्षेत्र में भी खोजबीन की जा रही है। पुलिस संभावित भागने वाले रास्तों और आसपास के इलाकों से भी जानकारी जुटा रही है। फिलहाल आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
एसिड हमले में घायल युवती को पहले जिला अस्पताल बालोद पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, युवती के इलाज के साथ-साथ आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आरोपी ने युवती पर हमला क्यों किया। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी और युवती के बीच पहले से कोई पहचान थी या नहीं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के बाद हमले की वजह और घटना से जुड़े अन्य तथ्य स्पष्ट हो सकेंगे। फिलहाल पुलिस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है।
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