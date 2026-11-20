उमरादाह से निपानी तक का मार्ग क्षेत्र के व्यस्त रास्तों में शामिल है। रोजाना इस सड़क से बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, विद्यार्थी और अन्य वाहन चालक गुजरते हैं। लेकिन लंबे समय से सड़क की स्थिति खराब होने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से वाहन चालकों को संभलकर चलना पड़ता है। वहीं, कई हिस्सों में डामर उखड़ चुका है। सड़क की कम चौड़ाई के कारण आमने-सामने से आने वाले वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग के नवीनीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब निर्माण की तैयारी पूरी होने से क्षेत्र के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।