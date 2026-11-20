उमरादाह से निपानी तक बदलेगी सड़क की तस्वीर (Photo Source- Patrika)
Chhattisgarh Road Project: बालोद जिले में लंबे समय से खराब सड़क और संकरे रास्ते की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को जल्द राहत मिलने वाली है। ग्राम उमरादाह से निपानी तक करीब 12 किलोमीटर लंबी नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसी महीने निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है। इस सड़क के निर्माण पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क बनने से आसपास के कई गांवों के लोगों का आवागमन आसान होगा।
यह मार्ग बालोद से दुर्ग और रायपुर की ओर जाने वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में सड़क की हालत काफी खराब है। जगह-जगह गड्ढे होने, डामर उखड़ने और सड़क की चौड़ाई कम होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर सड़क इतनी संकरी है कि दो वाहनों को एक साथ निकलने में दिक्कत होती है। इसके कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है।
लोक निर्माण विभाग के अनुसार उमरादाह से निपानी तक लगभग 12 किलोमीटर सड़क का नवनिर्माण किया जाएगा। इसके लिए करीब 3 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। निर्माण के दौरान सड़क पर डामरीकरण किया जाएगा और इसकी चौड़ाई लगभग 4 मीटर रखी जाएगी। इसके अलावा सड़क के दोनों ओर एप्रोच मार्ग भी बनाए जाएंगे, जिससे मुख्य सड़क से गांवों और आसपास के रास्तों तक पहुंचने में सुविधा होगी। विभाग ने निर्माण से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी महीने काम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्य को आठ महीने के भीतर पूरा करने की समय-सीमा तय की गई है।
उमरादाह से निपानी तक का मार्ग क्षेत्र के व्यस्त रास्तों में शामिल है। रोजाना इस सड़क से बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, विद्यार्थी और अन्य वाहन चालक गुजरते हैं। लेकिन लंबे समय से सड़क की स्थिति खराब होने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से वाहन चालकों को संभलकर चलना पड़ता है। वहीं, कई हिस्सों में डामर उखड़ चुका है। सड़क की कम चौड़ाई के कारण आमने-सामने से आने वाले वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग के नवीनीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब निर्माण की तैयारी पूरी होने से क्षेत्र के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
उमरादाह से निपानी तक बनने वाली सड़क का लाभ आसपास के कई गांवों को मिलेगा। इस मार्ग पर उमरादाह, बेलमांड, नागाडबरी, पिपरछेड़ी, गोडरी, बोडकी और भेड़ियानवागांव सहित आसपास के अन्य गांव स्थित हैं। इन गांवों के लोगों को रोजमर्रा के काम, पढ़ाई, इलाज और व्यापार के लिए बालोद, दुर्ग और रायपुर की ओर आना-जाना पड़ता है। सड़क की हालत खराब होने के कारण उन्हें आवागमन में अतिरिक्त समय और परेशानी का सामना करना पड़ता है। नई सड़क बनने के बाद इन गांवों का संपर्क बेहतर होगा और लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी।
इस सड़क का निर्माण केवल आवागमन को आसान बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। क्षेत्र के किसानों को अपनी कृषि उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। खराब सड़क के कारण उपज के परिवहन में होने वाली परेशानी कम होगी। वहीं, रोजाना स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को भी राहत मिलेगी। सड़क बेहतर होने से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और आपातकालीन स्थिति में आवागमन करने में आसानी होगी। इसके साथ ही सड़क की चौड़ाई बढ़ने और डामरीकरण होने से वाहन चालकों को सुरक्षित सफर में मदद मिलेगी।
लोक निर्माण विभाग बालोद के कार्यपालन अभियंता आरएन उसेंडी के अनुसार उमरादाह से निपानी तक सड़क निर्माण का काम इसी महीने शुरू किया जाएगा। करीब 12 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। निर्माण कार्य को आठ महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क बनने से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। लंबे समय से सड़क के नवीनीकरण की मांग कर रहे ग्रामीणों ने निर्माण के फैसले पर खुशी जताई है। अब लोगों को निर्माण कार्य शुरू होने और तय समय में पूरा होने का इंतजार है।
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