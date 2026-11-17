किसान मोंटू चंद्राकर ने सवाल उठाया कि जब अधिकारियों को किसानों का रकबा शून्य दिखने की जानकारी थी, तो धान खरीदी से पहले सुधार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने पेंड्री, पांगरी सहित अन्य गांवों के किसानों की समस्या तत्काल दूर करने की मांग की। किसानों का कहना है कि 2 से 5 नवंबर तक हुए ट्रायल रन के दौरान ही इन खामियों की पहचान कर ली जानी चाहिए थी। बावजूद समस्या बनी हुई है। गुंडरदेही ब्लॉक के पेंड्री और पांगरी गांव के अनेक किसानों का रकबा रिकॉर्ड से गायब है। पांगरी के किसान मोंटू चंद्राकर और कलंगपुर के किसान गणेश्वर साहू ने बताया कि हर साल उन्हीं खेतों में धान की खेती होती है और उन्हीं खसरों पर गिरदावरी भी होती है। बावजूद इस साल अचानक रकबा शून्य कैसे हो गया, इसका जवाब जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं।