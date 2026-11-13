Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ में 12,853 किसानों को बड़ी राहत, खुल गए 18 नए धान खरीदी केंद्र, 75 गांवों को मिलेगी सुविधा

चंदनबिरही केंद्र में चंदनबिरही, चिटौद और बागतराई के 1,179 किसान शामिल हैं।

सनौद केंद्र में सनौद, सांगली और बोहारा के 740 तथा पेन्डरवानी केंद्र में पेन्डरवानी

और पेरपार के 787 किसान लाभान्वित होंगे।

बम्हनी केंद्र में बम्हनी, कटरेल, छिंदगांव और कुसुमटोला के 579 एवं ठेमाबुजुर्ग केंद्र में छह गांवों के 479 किसान शामिल हैं।

नलकसा केंद्र में पांच गांवों के 396 एवं भर्रीटोला-43 केंद्र में छह गांवों के 831 किसानों को सुविधा मिलेगी।

खलारी केंद्र में तीन गांवों के 697 एवं बिटाल केंद्र में सात गांवों के 539 किसान लाभान्वित होंगे।

चिखली केंद्र में चार गांवों के 871 एवं झरनटोला केंद्र में छह गांवों के 770 किसान शामिल हैं।

परसाडीह ज. केंद्र में चार गांवों के 1,156 एवं भुरकाभाट केंद्र में चार गांवों के 517 किसानों को सुविधा मिलेगी।

डुंडेरा केंद्र में तीन गांवों के 725 एवं कमरौद केंद्र में तीन गांवों के 853 किसान

लाभान्वित होंगे।

सरेखा केंद्र में तीन गांवों के 581 एवं खोलझर केंद्र में पांच गांवों के 432 किसानों को

लाभ मिलेगा।

बरही (मटिया बी) केंद्र में चार गांवों के 721 किसान अपनी उपज बेच सकेंगे।