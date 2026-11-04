त्योहारी सीजन में साप्ताहिक बाजार में अव्यवस्था, मालवाहकों के प्रवेश पर प्रतिबंध बेअसर

दीपावली नजदीक आते ही जिला मुख्यालय का बाजार सज गया है। दीये, कपड़े, सराफा, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और उपहार सामग्री की दुकानों पर रौनक बढ़ गई है। गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि, बाजार में बढ़ती भीड़ के बीच सदर मार्ग पर जाम की समस्या फिर गंभीर हो गई है। भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने दीपावली तक सुबह 10.30 बजे से रात 8.30 बजे तक सदर मार्ग पर मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। इसका उद्देश्य बाजार में बड़े वाहनों की आवाजाही रोककर ग्राहकों को राहत देना है। इसके बावजूद बुधवार को साप्ताहिक बाजार के दिन मालवाहक वाहन बेरोकटोक सदर मार्ग में प्रवेश करते रहे। दोपहर में बाजार में भीड़ बढऩे के दौरान मालवाहक वाहनों के पहुंचने से जाम की स्थिति बन गई। लोग वाहनों के बीच से रास्ता बनाकर निकलते नजर आए। बाइक और कार सवार भी काफी देर तक फंसे रहे। महिलाओं और बच्चों को विशेष परेशानी उठानी पड़ी।