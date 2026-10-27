अर्नब चक्रवात : प्रशासन अलर्ट, किसानों की बढ़ी चिंता

बंगाल की खाड़ी में उठे अर्नब चक्रवात के प्रभाव से बालोद जिले में मौसम बदल गया है। मौसम विभाग की ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। धान कटाई अंतिम चरण में होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों और खलिहानों में रखी कटी फसल को बचाने के लिए किसान त्रिपाल से धान ढकने और उपज सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। इधर, चक्रवात के कारण भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा जिले के सभी स्कूलों में 28 अक्टूबर को अवकाश घोषित कर दिया गया है।