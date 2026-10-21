50 प्रकरण, पशु क्रूरता और वित्तीय अनियमितताएं; करहीभदर मवेशी बाजार बंद

उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. डीके सिहारे ने प्रतिवेदन में बताया कि बाजार गांव के बीच संचालित होने से आवागमन और यातायात बाधित होता है। अधिक संख्या में पशुओं के एकत्र होने से पशुओं और लोगों को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती है।

उन्होंने बताया कि पशुओं को बांधकर रखने की जगह पर छाया और पानी की व्यवस्था नहीं है। धूप में घंटों खड़े रहने वाले पशुओं के साथ यह व्यवहार पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(एच) के दायरे में आता है। इसके अलावा वाहनों में क्षमता से अधिक पशुओं को ठूंसकर लाने से दम घुटने और उनकी मौत का खतरा रहता है।