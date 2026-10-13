56 करोड़ की जलप्रदाय योजना छह माह से अधर में

बालोद जिले के 56 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाली 56.04 करोड़ रुपए की हीरापुर सामूहिक जलप्रदाय योजना छह माह से ठप है। वर्ष 2022 में स्वीकृत परियोजना 2026 में भी अधूरी है। संपवेल, फिल्टर प्लांट और पाइपलाइन विस्तार के काम पूरे नहीं होने से 78,791 लोगों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य अटका है। निर्माण में देरी के बीच ठेकेदार की कार्यप्रणाली और विभागीय निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।