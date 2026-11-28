दुर्ग जिले के ग्राम अंडा से बालोद जिले के ग्राम झलमला तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क निर्माण की प्रक्रिय आगे बढ़ गई है। लोक निर्माण विभाग ने करीब 39 किलोमीटर लंबी सड़क का सर्वे पूरा कर लिया है। सर्वे से संबंधित रिपोर्ट और दस्तावेज शासन को सौंप दिए गए हैं। अब परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। वर्षों से इस सड़क की मांग कर रहे जिलेवासियों को उम्मीद है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा।