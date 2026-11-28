Guest Editor:लड़की होने के कारण शुरू से ही परिवार से यह सुनने मिला कि लड़की को खेल सिखा कर क्या करोगे, लेकिन किस्मत और मेहनत ने आज उस लड़की को थाई बाक्सिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी बना दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गंगानगर में रहने वाली 21 साल की प्रियंका साहू ने हाल ही में गोवा में हुई तृतीय विश्व थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहली ही बार में म्यूजिक सोलो इवेंट में फर्स्ट प्राइज जीता और विश्व चैंपियन बनी।