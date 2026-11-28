CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के 3,200 करोड़ रुपये के बहुचर्चित शराब घोटाले में विदेश से प्रत्यर्पित कर भारत लाए गए आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू को अदालत ने 30 नवंबर तक आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) की रिमांड पर भेज दिया है। शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे उसे रायपुर की अदालत में पेश किया गया। एसीबी कोर्ट में न्यायाधीश की अनुपस्थिति के चलते चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश राय की अदालत में सुनवाई हुई। जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए 6 दिसंबर तक रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 30 नवंबर तक की रिमांड मंजूर की।