पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही धान खरीदी को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार धान खरीदी की लगातार समीक्षा कर रही है। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी किसान को धान बेचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि खरीदी प्रक्रिया के दौरान किसानों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। जिला स्तर पर व्यवस्था की निगरानी की जा रही है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। धान खरीदी छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऐसे में सरकार का जोर खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएं बेहतर रखने और किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान करने पर है।