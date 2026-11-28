परिसीमन को लेकर CM साय का पलटवार (Photo Source- Patrika File Photo)
Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परिसीमन को लेकर कांग्रेस के विरोध और केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि परिसीमन कोई चोरी-छिपे या गुप्त रूप से उठाया जा रहा कदम नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, परिसीमन से देश में जनप्रतिनिधित्व के अवसर बढ़ेंगे और अधिक लोगों को जनसेवा करने का मौका मिलेगा। इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनसे कांग्रेस की ओर से परिसीमन प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवालों और इसे बिना पर्याप्त चर्चा के लाने के आरोपों को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि वह पहले भी इस विषय पर अपना पक्ष स्पष्ट कर चुके हैं। परिसीमन को व्यापक जनहित और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा विषय बताते हुए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक सोच अपनाने की अपील की।
परिसीमन को लेकर कांग्रेस के विरोध पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इसे चोरी-छिपे या गुप्त रूप से लाने की बात सही नहीं है। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण करना और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि परिसीमन का विषय लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रखना चाहिए। सभी दलों को इस विषय पर सकारात्मक नजरिया अपनाना चाहिए और व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने परिसीमन के संभावित फायदे गिनाते हुए कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ने से अधिक लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिल सकता है। इससे राजनीति और जनसेवा में नए लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के प्रतिनिधित्व का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, परिसीमन महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अधिक प्रतिनिधित्व के अवसर मिलने से लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और मजबूत हो सकती है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि परिसीमन व्यापक जनहित से जुड़ा विषय है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को मिलकर इस पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि इस संबंध में संसद में प्रस्ताव आता है तो सभी दल मिलकर इसे सर्वसम्मति से पारित कराने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत करने और अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व देने वाले विषयों पर राजनीतिक दलों को आपसी मतभेद से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही धान खरीदी को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार धान खरीदी की लगातार समीक्षा कर रही है। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी किसान को धान बेचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि खरीदी प्रक्रिया के दौरान किसानों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। जिला स्तर पर व्यवस्था की निगरानी की जा रही है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। धान खरीदी छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऐसे में सरकार का जोर खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएं बेहतर रखने और किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान करने पर है।
राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा के सड़क हादसे में घायल होने की खबर को लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सवाल किया गया। इस पर उन्होंने बताया कि लक्ष्मी वर्मा अब ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सांसद के सड़क दुर्घटना में चोटिल होने की जानकारी मिली थी, लेकिन अब उनकी स्थिति ठीक है। उनके इस बयान के बाद सांसद के स्वास्थ्य को लेकर चिंता कर रहे लोगों को राहत मिली है।
छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास और प्रचार-प्रसार को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और उनकी टीम के काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि आयोग की टीम अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए और प्रयास किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्रकारों से इस बातचीत में परिसीमन, धान खरीदी, सांसद लक्ष्मी वर्मा के स्वास्थ्य और छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास जैसे मुद्दे शामिल रहे। परिसीमन पर उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए इसे संवैधानिक प्रक्रिया बताया और सभी दलों से सकारात्मक रुख अपनाने की अपील की। वहीं, धान खरीदी को लेकर किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देने की बात कही। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया।
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