CM साय का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले- जनजातीय समाज को हमेशा वोट बैंक बनाकर रखा

कांग्रेस के आरोपों पर CM साय का पलटवार (Photo Source- Patrika File Photo)
CG Politics: छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की ओर से भाजपा पर जनजातीय समाज के नाम पर दिखावा करने और आदिवासियों की चिंता नहीं करने का आरोप लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के 79 साल में लंबे समय तक केंद्र और राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उसने हमेशा जनजातीय समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनजातीय समाज के वास्तविक विकास के लिए काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समुदाय के विकास और विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री रविवार को रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा कर रहे थे। रायगढ़ दौरे पर रवाना होने से पहले उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस, कांग्रेस के आरोपों, धान खरीदी और छठ पूजा को लेकर भी अपनी बात रखी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश और राज्यों में शासन किया है। इसके बावजूद जनजातीय समाज के विकास को लेकर उसने गंभीरता से काम नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जनजातीय समुदाय को हमेशा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया।
सीएम साय ने कहा कि भाजपा ने जनजातीय समाज के समुचित विकास के लिए वास्तविक रूप से चिंतन किया है। इसी सोच के तहत अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया गया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि जनजातीय समुदाय के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज केंद्र और राज्य सरकार जनजातीय समाज के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं।
मुख्यमंत्री साय ने जनजातीय समाज के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं का जिक्र करते हुए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के 6 हजार 691 गांवों को शामिल किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। इसके तहत गांवों में आवास, पेयजल, बिजली, सड़क और अन्य जरूरी सुविधाओं को पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। सीएम साय ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास के लिए केवल घोषणाएं करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी बस्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचना जरूरी है। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह योजना विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के विकास और उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सीएम साय के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की पांच प्रमुख जातियां हैं, जिनकी कुल आबादी लगभग 3 लाख 20 हजार है। इन समुदायों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन जनजातीय परिवारों को पक्के मकान, सौर ऊर्जा से बिजली, घरों तक पानी और राशन कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस नेताओं को जनजातीय क्षेत्रों में जाकर सरकार के कामकाज को देखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उन गांवों और बस्तियों में जाकर देखना चाहिए, जहां जनजातीय परिवार रहते हैं। वहां किस तरह उनके घरों का निर्माण हो रहा है और बिजली-पानी जैसी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, इसकी जानकारी लेनी चाहिए। सीएम ने कहा कि जनजातीय समाज के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से सरकार उनकी बसाहटों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम कर रही है।
मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान खरीदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी का महापर्व शुरू हो रहा है। सरकार अपने वादे के मुताबिक किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरगुजा और बस्तर संभाग के कई किसान ऐसे हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य कारणों से अपनी पूरी पैदावार नहीं ले पाते हैं। ऐसे किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों में जितनी धान की पैदावार होगी, सरकार उतनी मात्रा में धान खरीदेगी। इसके अलावा शेष अंतर की राशि देने की व्यवस्था भी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी वास्तविक उपज के आधार पर राहत पहुंचाना है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ दौरे पर रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की 191वीं जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह प्रदेश के लिए गौरव का अवसर है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर आयोजित समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छठ महापर्व के अवसर पर भी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि छठ पूजा आस्था, श्रद्धा और सूर्य उपासना का महत्वपूर्ण पर्व है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे जशपुर जिले के तपकरा घाट में आयोजित छठ पूजा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस तरह मुख्यमंत्री साय ने एक ही दिन में जनजातीय गौरव दिवस, कांग्रेस के आरोपों, धान खरीदी और छठ पूजा को लेकर अपनी बात रखी। वहीं, जनजातीय समाज के विकास को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़