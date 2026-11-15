CM साय का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले- जनजातीय समाज को हमेशा वोट बैंक बनाकर रखा

मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान खरीदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी का महापर्व शुरू हो रहा है। सरकार अपने वादे के मुताबिक किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरगुजा और बस्तर संभाग के कई किसान ऐसे हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य कारणों से अपनी पूरी पैदावार नहीं ले पाते हैं। ऐसे किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों में जितनी धान की पैदावार होगी, सरकार उतनी मात्रा में धान खरीदेगी। इसके अलावा शेष अंतर की राशि देने की व्यवस्था भी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी वास्तविक उपज के आधार पर राहत पहुंचाना है।