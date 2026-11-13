CG Politics: CM साय का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले- 55 साल तक जनजातियों को वोट बैंक समझा

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया और उनके विकास के लिए बजट का भी प्रावधान किया गया। इसके विपरीत कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में जनजातीय समाज को उसका उचित सम्मान और अधिकार नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा जनजातीय समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया है। अब सत्ता से बाहर होने के बाद सत्ता में वापसी के लिए जनजातियों और देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है।