CG Politics: दीपावली मिलन में BJP नेताओं का फूटा गुस्सा! मंत्री ने मांगी माफी, जानें पूरा मामला

मंत्री और विधायक की समझाइश तथा माफी के बाद समारोह का माहौल शांत हुआ और कार्यक्रम आगे बढ़ा। हालांकि, भाजपा के सार्वजनिक कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आने के बाद जिले के राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी इस नाराजगी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं।