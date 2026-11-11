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CG Transfer News: छत्तीसगढ़ में अधिकारियों-कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर तबादले, देखिए पूरी List

Commercial Tax Department Transfer: छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। वरिष्ठ उप पंजीयक से लेकर लिपिक और सहायक ग्रेड-2 तक के अधिकारियों-कर्मचारियों की नई पदस्थापना की गई है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Updated: 11 Nov 2026, 5:07 PM IST

CG Transfer News

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ में अधिकारियों-कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर तबादले(photo-patrika)

CG Transfer News: राज्य शासन ने वाणिज्यिक कर विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश में वरिष्ठ उप पंजीयक, उप पंजीयक और जिला पंजीयकों के साथ रिकॉर्ड कीपर, पंजीयक लिपिक और सहायक ग्रेड-2 के कर्मचारियों के नाम भी शामिल हैं। इन तबादलों के तहत विभाग के विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों की नई पदस्थापना की गई है।

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