CG Politics: ‘प्रधानमंत्री तो इवेंट मास्टर हैं…’, बस्तर दौरे पर टीएस सिंहदेव का PM मोदी पर तंज

CG Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे और वहां दिवाली मनाने को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी को 'इवेंट मास्टर' बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने एक और इवेंट आयोजित कराया और फोटो खिंचाई। सिंहदेव ने नक्सलवाद के पूरी तरह खत्म होने के दावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की गतिविधियां जरूर थमी हैं, लेकिन इसे पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता। आत्मसमर्पण करने वाले कुछ नक्सलियों ने विचारधारा से जुड़े रहने की बात कही थी।