क्या बस्तर आएंगी प्रियंका गांधी? कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत की मुलाकात के बाद दौरे पर चर्चा तेज

CG News: क्या बस्तर आएंगी प्रियंका गांधी?(photo-patrika)
Priyanka Gandhi Bastar Visit: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को बस्तर लाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पहले ही इसके संकेत दे चुके हैं। इसी बीच शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस दौरान बस्तर प्रवास की संभावनाओं और बोधघाट परियोजना से जुड़े विस्थापितों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि, प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे की तारीख और कार्यक्रम को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
कांग्रेस की ओर से बस्तर में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का कार्यक्रम आयोजित करने की संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पहले ही इस दिशा में संकेत दे चुके हैं। अब सुखदेव भगत की प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद संभावित दौरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान बस्तर प्रवास के साथ बोधघाट परियोजना से प्रभावित विस्थापितों के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। हालांकि, प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे की तारीख और कार्यक्रम को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
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