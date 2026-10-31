Bijapur News: बस्तर की 11वीं-13वीं शताब्दी की धरोहर खतरे में, बीजापुर से गायब हो रहीं दुर्लभ प्रतिमाएं

Bijapur News: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में मौजूद प्राचीन पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ रही है। बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में छिंदक नागवंश और काकतीय राजवंश के समय की सैकड़ों पाषाण प्रतिमाएं बिखरी हुई हैं। इनमें कई दुर्लभ प्रतिमाएं भी शामिल बताई जाती हैं, लेकिन अब तक उनका व्यवस्थित सर्वेक्षण, सूचीकरण और संरक्षण नहीं हो पाया है। कई गांवों से प्रतिमाओं की चोरी की खबरें भी सामने आती रही हैं। ऐसे में बस्तर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर संकट मंडरा रहा है।