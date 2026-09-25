Arnab Cyclone Effect: छत्तीसगढ़ में अर्नब तूफान का असर, चारों ओर पानी ही पानी, उफान पर इंद्रावती समेत कई नदियां

लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। नदी किनारे और संवेदनशील इलाकों में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे तेज बहाव वाले नदी-नालों को पार करने की कोशिश न करें और जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचें। फिलहाल बारिश का दौर जारी रहने से आने वाले घंटों में नदियों और जलस्रोतों के जलस्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में बस्तर के नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।