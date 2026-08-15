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बस्तर में क्रिएटर हब स्टूडियो की शुरुवात, डिप्टी CM विजय शर्मा बोले- डिजिटल मंच से दुनिया तक पहुंचेगी बस्तर की पहचान

Bastar Creator Hub: बस्तर में क्रिएटर हब स्टूडियो की शुरुआत हुई। डिप्टी CM विजय शर्मा ने शुभारंभ कर कहा कि डिजिटल मंच से बस्तर की कला, संस्कृति, पर्यटन और प्रतिभाओं की पहचान दुनिया तक पहुंचेगी।
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बस्तर

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Love Sonkar

Aug 15, 2026

Bastar Creator Hub Studio

बस्तर क्रिएटर हब स्टूडियो का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया शुभारंभ (photo Patrika)

Bastar Creator Hub Studio: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जगदलपुर स्थित लाला जगदलपुरी ग्रंथालय परिसर में स्थापित बस्तर क्रिएटर हब स्टूडियो का शुभारंभ किया। आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित यह क्रिएटर हब बस्तर के युवाओं, नवाचारी लोगों और स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी रचनात्मकता एवं विचारों को व्यापक मंच तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करेगा।

क्रिएटर हब की विभिन्न सुविधाओं का अवलोकन

शुभारंभ के अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने क्रिएटर हब की विभिन्न सुविधाओं का अवलोकन किया और यहां उपलब्ध आधुनिक तकनीकी संसाधनों की जानकारी ली। उन्होंने युवाओं को डिजिटल माध्यमों से अपनी प्रतिभा को सामने लाने और बस्तर की कला, संस्कृति, परंपरा, पर्यटन एवं विकास की सकारात्मक तस्वीर देश-दुनिया तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया।

पहले पॉडकास्ट में उप मुख्यमंत्री का इंटरव्यू

बस्तर क्रिएटर हब के शुभारंभ के साथ ही इसके पहले पॉडकास्ट में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने बस्तर के विकास, युवाओं की भूमिका और नई तकनीकों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर उपलब्ध कराने सहित विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए।

बस्तर की प्रतिभाओं को मंच देने और स्थानीय विषयों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाना है

यह क्रिएटर हब बस्तर के युवाओं को कंटेंट निर्माण, पॉडकास्ट, वीडियो, डिजिटल मीडिया और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से स्थानीय युवा अपने विचारों, अनुभवों और नवाचारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे। बस्तर की प्रतिभाओं को मंच देने और स्थानीय विषयों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने की दिशा में बस्तर क्रिएटर हब स्टूडियो एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होने की उम्मीद है।

बस्तर की कहानियों को मिलेगा वैश्विक मंच

बस्तर अपनी विशिष्ट आदिवासी संस्कृति, लोक परंपराओं, कला, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। क्रिएटर हब के जरिए स्थानीय युवा इन विषयों पर डिजिटल कंटेंट तैयार कर सकेंगे। बस्तर की स्थानीय कहानियों, परंपराओं और प्रतिभाओं को आधुनिक तकनीक के जरिए देश और विदेश तक पहुंचाने की दिशा में यह स्टूडियो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्थानीय युवाओं को अपनी भाषा, अनुभव और दृष्टिकोण के साथ बस्तर की पहचान प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

स्थानीय प्रतिभाओं के लिए बनेगा नया केंद्र

बस्तर क्रिएटर हब को स्थानीय प्रतिभाओं के लिए एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित करने की उम्मीद है, जहां युवा अपने रचनात्मक विचारों को तकनीकी सहयोग के साथ बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकें। कंटेंट निर्माण और डिजिटल मीडिया का तेजी से विस्तार होने के बीच इस तरह के प्लेटफॉर्म युवाओं को नए अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं भी बढ़ने की उम्मीद है।

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Updated on:

15 Aug 2026 07:46 pm

Published on:

15 Aug 2026 07:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bastar / बस्तर में क्रिएटर हब स्टूडियो की शुरुवात, डिप्टी CM विजय शर्मा बोले- डिजिटल मंच से दुनिया तक पहुंचेगी बस्तर की पहचान

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