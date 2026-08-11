11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बस्तर

Bastar Dussehra 2026: बस्तर दशहरा का कल से होगा आगाज, पाट जात्रा पूजा विधान के साथ शुरू होगा 75 दिवसीय ऐतिहासिक पर्व

Bastar Dussehra schedule 2026: मां दंतेश्वरी मंदिर में पाट जात्रा पूजा विधान के साथ 75 दिवसीय ऐतिहासिक पर्व शुरू होगा, जिसमें कई पारंपरिक रस्में निभाई जाएंगी।
3 min read
Google source verification

बस्तर

image

Love Sonkar

Aug 11, 2026

Bastar Dussehra traditions

बस्तर दशहरा का कल से होगा आगाज (Photo Patrika)

Bastar Dussehra Pat Jatra: छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और लोक परंपराओं की अनूठी पहचान विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का आगाज बुधवार, 12 अगस्त 2026 को होने जा रहा है। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर प्रांगण में हरेली अमावस्या के पावन अवसर पर पाट जात्रा पूजा विधान के साथ 75 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक पर्व की शुरुआत होगी।

मां दंतेश्वरी की आराधना और विभिन्न पारंपरिक रस्मों

पाट जात्रा पूजा विधान के दौरान बस्तर की पारंपरिक व्यवस्था से जुड़े मांझी-चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन, पुजारी, पटेल, नाईक-पाईक और सेवादार रथ निर्माण के लिए आवश्यक औजार बनाने की पारंपरिक रस्म अदा करेंगे। बस्तर दशहरा समिति ने सभी सेवादारों, ग्रामीणों और गणमान्य नागरिकों से इस महत्वपूर्ण पूजा विधान में शामिल होने की अपील की है।

लोक आस्था और सदियों पुरानी परंपरा

बस्तर दशहरा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यहां की जनजातीय संस्कृति, लोक आस्था और सदियों पुरानी परंपराओं का जीवंत स्वरूप है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह पर्व देश के अन्य हिस्सों में मनाए जाने वाले दशहरे से अलग है। यहां राम-रावण युद्ध या रावण दहन मुख्य केंद्र नहीं होता, बल्कि मां दंतेश्वरी की आराधना और विभिन्न पारंपरिक रस्मों के माध्यम से पर्व मनाया जाता है।

12 अगस्त से शुरू होगा 75 दिवसीय आयोजन

बस्तर दशहरा समिति की ओर से पर्व के प्रमुख कार्यक्रमों की तिथियां जारी कर दी गई हैं। करीब ढाई महीने तक चलने वाले इस आयोजन में अलग-अलग चरणों में पारंपरिक पूजा विधान और रस्में निभाई जाएंगी। पर्व की शुरुआत 12 अगस्त को पाट जात्रा पूजा विधान से होगी। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर में बस्तर दशहरा की विभिन्न महत्वपूर्ण रस्मों का आयोजन किया जाएगा।

रथ निर्माण की परंपरा से होगी शुरुआत

बस्तर दशहरा की शुरुआत में होने वाला पाट जात्रा पूजा विधान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ पर्व की आगे की रस्मों का सिलसिला शुरू होता है। इस पूजा विधान में पारंपरिक रूप से विभिन्न जिम्मेदारियों से जुड़े लोग शामिल होते हैं। मांझी-चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन, पुजारी, पटेल, नाईक-पाईक और सेवादार मिलकर रथ निर्माण से जुड़ी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं।

जानिए कब-कब होंगी प्रमुख रस्में

12 अगस्त, बुधवार
हरेली अमावस्या के अवसर पर पाट जात्रा पूजा विधान के साथ दशहरा पर्व का शुभारंभ होगा।

24 सितंबर, गुरुवार
डेरी गड़ाई पूजा विधान आयोजित होगा।

10 अक्टूबर, शनिवार
काछनगादी पूजा विधान होगा।

11 अक्टूबर, रविवार
कलश स्थापना पूजा विधान आयोजित किया जाएगा।

12 अक्टूबर, सोमवार
जोगी बिठाई पूजा विधान की रस्म होगी।

13 से 18 अक्टूबर
प्रतिदिन नवरात्रि पूजा एवं रथ परिक्रमा पूजा विधान आयोजित होंगे।

18 अक्टूबर, रविवार
सुबह 11 बजे बेल पूजा विधान होगा।

19 अक्टूबर, सोमवार
महाअष्टमी पूजा विधान और निशा जात्रा पूजा विधान का आयोजन होगा।

20 अक्टूबर, मंगलवार
कुंवारी पूजा विधान, जोगी उठाई पूजा विधान और मावली परघाव की रस्म होगी।

21 अक्टूबर, बुधवार
भीतर रैनी पूजा विधान एवं रथ परिक्रमा होगी।

22 अक्टूबर, गुरुवार
बाहर रैनी पूजा विधान एवं रथ परिक्रमा का आयोजन होगा।

23 अक्टूबर, शुक्रवार
सुबह काछन जात्रा पूजा विधान और दोपहर में ऐतिहासिक मुरिया दरबार आयोजित किया जाएगा।

24 अक्टूबर, शनिवार
कुटुम्ब जात्रा पूजा विधान होगा। इस दौरान ग्राम्य देवी-देवताओं की विदाई की रस्म निभाई जाएगी।

27 अक्टूबर, मंगलवार
मावली माता की डोली की विदाई पूजा विधान के साथ 75 दिवसीय बस्तर दशहरा पर्व का औपचारिक समापन होगा।

रथ निर्माण की परंपरा से होगी शुरुआत

बस्तर दशहरा की शुरुआत में होने वाला पाट जात्रा पूजा विधान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ पर्व की आगे की रस्मों का सिलसिला शुरू होता है। इस पूजा विधान में पारंपरिक रूप से विभिन्न जिम्मेदारियों से जुड़े लोग शामिल होते हैं। मांझी-चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन, पुजारी, पटेल, नाईक-पाईक और सेवादार मिलकर रथ निर्माण से जुड़ी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। रथ निर्माण के लिए आवश्यक औजार बनाने की रस्म भी इसी परंपरा का हिस्सा है। इस दौरान बस्तर की सदियों पुरानी सामुदायिक व्यवस्था और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2026 07:41 pm

Published on:

11 Aug 2026 07:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bastar / Bastar Dussehra 2026: बस्तर दशहरा का कल से होगा आगाज, पाट जात्रा पूजा विधान के साथ शुरू होगा 75 दिवसीय ऐतिहासिक पर्व

बड़ी खबरें

View All

बस्तर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Jhiram Attack Case: 13 साल बाद होगा अंतिम बहस! फैसला कभी भी हो सकता है, जानें क्या था पूरा मामला

Jhiram Attack Case
बस्तर

Bastar Students: अब सरकारी नौकरी का सपना होगा आसान! ज्ञानगुड़ी संस्था में शुरू हुई SSC-रेलवे की कोचिंग

Bastar Students
बस्तर

बस्तर पंडुम-2026 के विजेताओं का राष्ट्रपति भवन में अभिनंदन, अमित शाह भी रहे मौजूद

Bastar Pandum 2026
बस्तर

बस्तर पंडुम-2026 के विजेताओं को राष्ट्रपति का न्योता, 30 जुलाई को ऐतिहासिक मुलाकात

Bastar Pandum 2026
बस्तर

Employment Crisis: नक्सल मुक्त बस्तर में अब नई चुनौती, 2.17 लाख युवा बेरोजगार ग्रीधारी सबसे ज्यादा परेशान

School Lock Protest:
बस्तर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.