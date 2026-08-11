Bastar Dussehra 2026: बस्तर दशहरा का कल से होगा आगाज, पाट जात्रा पूजा विधान के साथ शुरू होगा 75 दिवसीय ऐतिहासिक पर्व

बस्तर दशहरा की शुरुआत में होने वाला पाट जात्रा पूजा विधान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ पर्व की आगे की रस्मों का सिलसिला शुरू होता है। इस पूजा विधान में पारंपरिक रूप से विभिन्न जिम्मेदारियों से जुड़े लोग शामिल होते हैं। मांझी-चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन, पुजारी, पटेल, नाईक-पाईक और सेवादार मिलकर रथ निर्माण से जुड़ी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। रथ निर्माण के लिए आवश्यक औजार बनाने की रस्म भी इसी परंपरा का हिस्सा है। इस दौरान बस्तर की सदियों पुरानी सामुदायिक व्यवस्था और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है।