बस्तर पंडुम-2026 के विजेताओं को राष्ट्रपति का न्योता, 30 जुलाई को ऐतिहासिक मुलाकात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में बस्तर के कलाकारों और पारंपरिक जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा, "यह सम्मान बस्तर की संस्कृति, परंपरा और जनजातीय समाज के प्रति पूरे देश के सम्मान का प्रतीक है।"