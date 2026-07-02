21 साल बाद बस्तर के 11 गांवों में गूंजी स्कूल की घंटी, नक्सल प्रभावित पीडिया में बच्चों के सपनों को मिली उड़ान

कलेक्टर विश्वदीप के नेतृत्व में जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग ने बंद पड़े विद्यालयों को दोबारा शुरू करने का विशेष अभियान चलाया। इस पहल के तहत पीडिया, गमपुर और डोंडीतुमनार सहित चार पंचायतों के 11 गांवों में वर्षों से बंद स्कूलों का संचालन फिर से शुरू किया गया है। इन स्कूलों के खुलने से 539 बच्चों को पहली बार अपने गांव में ही शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। पहले इन बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर-दराज के गांवों तक जाना पड़ता था या फिर कई बच्चे शिक्षा से पूरी तरह वंचित रह जाते थे।