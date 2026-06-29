मुंगेली में स्कूल खुलने से पहले ही बंद! लापरवाही करने वाले सरकारी शिक्षकों का कटेगी Salary, आदेश जारी

Teachers Salary Cut: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में जिला शिक्षा अधिकारी एल.पी. डाहिरे ने कई स्कूलों का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ विद्यालय निर्धारित समय से पहले बंद मिले। निरीक्षण में न तो शिक्षण कार्य संचालित पाया गया और न ही शिक्षक व संस्था प्रमुख मौजूद मिले। मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों और संस्था प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।