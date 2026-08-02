Bastar Students: अब सरकारी नौकरी का सपना होगा आसान! ज्ञानगुड़ी संस्था में शुरू हुई SSC-रेलवे की कोचिंग

Bastar Students: छत्तीसगढ़ के बस्तर के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जगदलपुर स्थित ज्ञानगुड़ी संस्था अब केवल मेडिकल और कृषि प्रवेश परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहेगी। जिला प्रशासन ने संस्था के दायरे का विस्तार करते हुए अब SSC, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CG Vyapam/CG Selection Board) और रेलवे भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पहली प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया।