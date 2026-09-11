बस्तर के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के आश्वासन के बाद मिली 108 एंबुलेंस

बस्तर के बिनता क्षेत्र को मिली 108 एंबुलेंस की सौगात (Photo Source- Patrika)
Bastar 108 Ambulance: बस्तर के दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम पहल सामने आई है। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के बिनता क्षेत्र के ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही 108 एंबुलेंस की मांग महज 24 घंटे में पूरी हो गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के आश्वासन के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बिनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 108 एंबुलेंस उपलब्ध करा दी।
लोहंडीगुड़ा ब्लॉक का बिनता क्षेत्र भौगोलिक रूप से काफी दुर्गम माना जाता है। यहां रहने वाले ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खासकर गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को समय पर स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना बड़ी चुनौती बनी रहती थी। ऐसे में क्षेत्र में 108 एंबुलेंस की सुविधा मिलने से ग्रामीणों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। अब आपात स्थिति में मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आगे बड़े अस्पताल तक पहुंचाने के लिए समय पर परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एक दिन पहले बस्तर दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बिनता क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं की जानकारी उन्हें दी। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से एंबुलेंस की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने अगले 24 घंटे के भीतर क्षेत्र के लिए 108 एंबुलेंस उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और निर्धारित समय के भीतर एंबुलेंस की व्यवस्था कर दी।
शुक्रवार को लोहंडीगुड़ा ब्लॉक मुख्यालय में चित्रकोट विधायक विनायक गोयल और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में 108 एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। इसके बाद एंबुलेंस को बिनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना किया गया। एंबुलेंस के बिनता पहुंचने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी का माहौल रहा। लंबे समय से जिस सुविधा की मांग की जा रही थी, उसके जल्द पूरा होने से स्थानीय लोगों को अब आपात परिस्थितियों में मदद मिलने की उम्मीद जगी है।
दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना अक्सर बड़ी चुनौती होती है। कई बार मरीजों को निजी साधनों या अन्य उपलब्ध माध्यमों से अस्पताल ले जाना पड़ता है। ऐसे में समय और संसाधन दोनों की समस्या सामने आती है। 108 एंबुलेंस की सुविधा मिलने से बिनता और आसपास के इलाकों के लोगों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। गंभीर मरीजों के साथ गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को समय पर स्वास्थ्य केंद्र या बड़े अस्पताल तक पहुंचाने में यह सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
इस मौके पर चित्रकोट विधायक विनायक गोयल ने कहा कि साय सरकार बस्तर के दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बिनता क्षेत्र के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का आभार जताया। बिनता में 108 एंबुलेंस की सुविधा शुरू होना दुर्गम क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। अब आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्थानीय स्तर पर एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे समय पर उपचार मिलने की संभावना भी बढ़ेगी।
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