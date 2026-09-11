बस्तर के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के आश्वासन के बाद मिली 108 एंबुलेंस

लोहंडीगुड़ा ब्लॉक का बिनता क्षेत्र भौगोलिक रूप से काफी दुर्गम माना जाता है। यहां रहने वाले ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खासकर गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को समय पर स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना बड़ी चुनौती बनी रहती थी। ऐसे में क्षेत्र में 108 एंबुलेंस की सुविधा मिलने से ग्रामीणों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। अब आपात स्थिति में मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आगे बड़े अस्पताल तक पहुंचाने के लिए समय पर परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।