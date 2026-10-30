BREAKING: दुर्ग के BJP विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का निधन, नेताओं ने जताया दुख

BREAKING: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की अहिवारा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थे और हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। शुक्रवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से भाजपा संगठन और अहिवारा क्षेत्र में शोक की लहर है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर और पूर्व विधायक लाभचंद बाफना ने उनके निवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और संवेदनाएं व्यक्त कीं। कोर्सेवाड़ा वर्ष 2008 और 2023 में अहिवारा से विधायक चुने गए थे।