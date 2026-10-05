Durg Breaking News: भिलाई के Physics Wallah कोचिंग सेंटर में लगी आग, क्लास में बैठे थे बच्चे

Durg Breaking News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना स्मृति नगर थाना क्षेत्र के नेहरू नगर स्थित सेंटर की है। आग लगने के समय विद्यार्थी अपनी-अपनी कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे थे। आग की जानकारी मिलते ही कर्मचारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझने से बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग वाटर कूलर में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। घटना में किसी विद्यार्थी या कर्मचारी के घायल होने की सूचना नहीं है।