Durg News: आचार संहिता से पहले दो बड़े टेंडर जारी!(photo-AI)
Durg News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की जामुल नगर पालिका में करीब 1.59 करोड़ रुपये के दो टेंडर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर और पीआईसी सदस्यों के प्रस्ताव के बाद एसीसी अडानी सीमेंट प्लांट की टाउनशिप में रंग-रोगन, सीमेंट आर्ट, बैकलेन पेंटिंग और ड्रेन कवर के लिए 67 लाख और 92 लाख रुपये के टेंडर जारी किए गए हैं। इन टेंडरों का विरोध सत्ताधारी दल से जुड़े भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के मंडल अध्यक्ष यशवंत राजपूत ने किया है। उन्होंने नगर पालिका के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए जनता के पैसों के दुरुपयोग और कमीशनखोरी के आरोप लगाए हैं।
जामुल में चुनावी गतिविधियों के बीच टेंडर जारी होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल, उपमुख्यमंत्री अरुण साव 22 नवंबर को जामुल पहुंचकर करीब 12 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करने वाले हैं। इसी बीच नगर पालिका क्षेत्र में स्थित एसीसी अडानी सीमेंट प्लांट की टाउनशिप की दीवारों के सौंदर्यीकरण के लिए जारी टेंडर विवाद का विषय बन गए हैं।
नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर और पीआईसी सदस्यों के प्रस्ताव पारित होने के बाद सीएमओ रमाकांत साहू ने दो टेंडर जारी किए हैं। इनमें 67 लाख रुपये का टेंडर रंग-रोगन और सीमेंट आर्ट सहित संबंधित कार्यों के लिए, जबकि 92 लाख रुपये का टेंडर बैकलेन पेंटिंग और ड्रेन कवर जैसे कार्यों के लिए बताया गया है। दोनों टेंडरों की कुल राशि करीब 1.59 करोड़ रुपये है।
भाजयुमो मंडल अध्यक्ष यशवंत राजपूत ने इन प्रस्तावों का विरोध करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि नगर पालिका में जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि एसीसी सीमेंट प्लांट की टाउनशिप की दीवारों के रंग-रोगन और सौंदर्यीकरण पर नगर पालिका का पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। उनके मुताबिक, ऐसे प्रस्ताव नगर पालिका में नहीं लाए जाने चाहिए।
यशवंत राजपूत ने सीएमओ रमाकांत साहू पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की दीवारों का रंग-रोगन और सौंदर्यीकरण कंपनी प्रबंधन के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड से कराया जाना चाहिए। उन्होंने टेंडर जारी करने के पीछे कमीशनखोरी और आचार संहिता से पहले जल्दबाजी किए जाने के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
मामले में जामुल नगर पालिका के सीएमओ रमाकांत साहू का कहना है कि टेंडर से संबंधित सूचना नगरीय निकाय विभाग को दे दी गई है। उच्च अधिकारियों से जो निर्णय प्राप्त होगा, उसके अनुसार ही टेंडर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, 1.59 करोड़ रुपये के इन दोनों टेंडरों को लेकर नगर पालिका में विवाद बना हुआ है।
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