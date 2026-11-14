Durg Police Action: बैंक खाते के बदले मिलता था 15 हजार तक कमीशन, साइबर ठगी में शामिल 14 आरोपी गिरफ्तार

Durg Police Action: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साइबर ठगी की रकम का लेन-देन करने के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जामुल थाना, पद्मनाभपुर थाना और एसीसीयू (ACCU) की संयुक्त टीम ने म्यूल बैंक खातों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि आरोपी कमीशन के लालच में अपने और अन्य लोगों के बैंक खाते साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे। इसके बदले उन्हें 5 हजार से 15 हजार रुपये तक मिलते थे।