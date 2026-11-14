Durg Police Action: बैंक खाते के बदले मिलता था 15 हजार तक कमीशन, साइबर ठगी में शामिल 14 आरोपी गिरफ्तार

Durg Police Action: बैंक खाते के बदले मिलता था 15 हजार तक कमीशनphoto-AI)
Durg Police Action: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साइबर ठगी की रकम का लेन-देन करने के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जामुल थाना, पद्मनाभपुर थाना और एसीसीयू (ACCU) की संयुक्त टीम ने म्यूल बैंक खातों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि आरोपी कमीशन के लालच में अपने और अन्य लोगों के बैंक खाते साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे। इसके बदले उन्हें 5 हजार से 15 हजार रुपये तक मिलते थे।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत दुर्ग पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, बैंक खातों के लेन-देन के विश्लेषण और विवेचना से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान की।
13 नवंबर 2026 को जामुल और पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने एसीसीयू की टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की और कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी एजेंटों के माध्यम से बैंक खाते साइबर अपराधियों तक पहुंचाते थे। इन खातों का इस्तेमाल ठगी से मिली रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करने और उसके वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए किया जाता था।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सिर्फ बैंक खाते ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और रजिस्टर्ड मोबाइल सिम कार्ड भी साइबर अपराधियों को देते थे। इसके बदले खाताधारकों को 5 हजार से 15 हजार रुपये तक कमीशन मिलता था।
पुलिस की विवेचना में संबंधित बैंक खातों में लाखों रुपये के संदिग्ध लेन-देन की जानकारी सामने आई है। जामुल थाना क्षेत्र के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा और पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के मामले में एक्सिस बैंक के खातों का इस्तेमाल किया गया था।
पुलिस के अनुसार, जामुल थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 522/2026 के तहत तीन खाताधारकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें मनोज यादव (49), प्रदीप कुमार (61) और अक्षय राज (30) शामिल हैं। वहीं, पद्मनाभपुर थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 439/2026 के तहत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
इनमें नौ खाताधारक और दो एजेंट शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महेश महानंद (42), उपेन्द्र सिंह (28), संतोष कुमार सोनी (37), कुंदन कुमार (32), सुमित कुमार सिंह (30), लोकेश बघेल (26), मोहन मांझी (35), अंकित डोगरे (29), आशुतोष तांडी (28), कुमारी हेमा सिन्हा और सरस्वती ठाकुर के रूप में हुई है। इनमें उपेन्द्र सिंह और कुंदन कुमार एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2), 318(3) और 317(4) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अलग-अलग बैंक खातों की पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, मोबाइल सिम कार्ड, मोबाइल फोन और अन्य संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस टीमों ने बैंक खातों के लेन-देन का विश्लेषण करने और तकनीकी साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपियों की पहचान की। इस कार्रवाई में जामुल थाना, पद्मनाभपुर थाना और एसीसीयू दुर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अहम भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि थोड़े से कमीशन या आर्थिक लाभ के लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक या मोबाइल सिम कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति को न दें। ऐसा करने पर खाताधारक भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।
पुलिस ने कहा है कि यदि किसी बैंक खाते या बैंकिंग दस्तावेज का दुरुपयोग होता है, तो तत्काल संबंधित बैंक, नजदीकी पुलिस थाना या साइबर पुलिस को सूचना दें। साइबर ठगी की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1930 या आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत की रसीद और संबंधित साक्ष्य भी सुरक्षित रखें।
बड़ी खबरेंView All
दुर्ग
छत्तीसगढ़