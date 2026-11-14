14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दुर्ग

Durg Police Action: बैंक खाते के बदले मिलता था 15 हजार तक कमीशन, साइबर ठगी में शामिल 14 आरोपी गिरफ्तार

Cyber Fraud Case: दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी की रकम खपाने के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बैंक खाते देने के बदले 5 हजार से 15 हजार रुपये तक कमीशन लेते थे।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Updated: 14 Nov 2026, 5:16 PM IST

Durg Police Action

Durg Police Action: बैंक खाते के बदले मिलता था 15 हजार तक कमीशनphoto-AI)

Durg Police Action: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साइबर ठगी की रकम का लेन-देन करने के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जामुल थाना, पद्मनाभपुर थाना और एसीसीयू (ACCU) की संयुक्त टीम ने म्यूल बैंक खातों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि आरोपी कमीशन के लालच में अपने और अन्य लोगों के बैंक खाते साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे। इसके बदले उन्हें 5 हजार से 15 हजार रुपये तक मिलते थे।

Chhattisgarh News: कमीशन के बदले साइबर ठगों को देते थे बैंक खाते

पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत दुर्ग पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, बैंक खातों के लेन-देन के विश्लेषण और विवेचना से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान की।

Mahasamund News: महासमुंद में युवा उत्सव का आगाज, 6 विधाओं में 300 युवा दिखाएंगे अपनी प्रतिभा

ये भी पढ़ें
Mahasamund News

13 नवंबर 2026 को जामुल और पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने एसीसीयू की टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की और कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी एजेंटों के माध्यम से बैंक खाते साइबर अपराधियों तक पहुंचाते थे। इन खातों का इस्तेमाल ठगी से मिली रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करने और उसके वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए किया जाता था।

पासबुक, ATM कार्ड और सिम कार्ड भी करते थे उपलब्ध

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सिर्फ बैंक खाते ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और रजिस्टर्ड मोबाइल सिम कार्ड भी साइबर अपराधियों को देते थे। इसके बदले खाताधारकों को 5 हजार से 15 हजार रुपये तक कमीशन मिलता था।

पुलिस की विवेचना में संबंधित बैंक खातों में लाखों रुपये के संदिग्ध लेन-देन की जानकारी सामने आई है। जामुल थाना क्षेत्र के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा और पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के मामले में एक्सिस बैंक के खातों का इस्तेमाल किया गया था।

जामुल में 3 और पद्मनाभपुर में 11 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, जामुल थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 522/2026 के तहत तीन खाताधारकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें मनोज यादव (49), प्रदीप कुमार (61) और अक्षय राज (30) शामिल हैं। वहीं, पद्मनाभपुर थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 439/2026 के तहत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

इनमें नौ खाताधारक और दो एजेंट शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महेश महानंद (42), उपेन्द्र सिंह (28), संतोष कुमार सोनी (37), कुंदन कुमार (32), सुमित कुमार सिंह (30), लोकेश बघेल (26), मोहन मांझी (35), अंकित डोगरे (29), आशुतोष तांडी (28), कुमारी हेमा सिन्हा और सरस्वती ठाकुर के रूप में हुई है। इनमें उपेन्द्र सिंह और कुंदन कुमार एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2), 318(3) और 317(4) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

बैंकिंग दस्तावेज और मोबाइल फोन जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अलग-अलग बैंक खातों की पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, मोबाइल सिम कार्ड, मोबाइल फोन और अन्य संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस टीमों ने बैंक खातों के लेन-देन का विश्लेषण करने और तकनीकी साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपियों की पहचान की। इस कार्रवाई में जामुल थाना, पद्मनाभपुर थाना और एसीसीयू दुर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अहम भूमिका रही।

पुलिस की अपील- कमीशन के लालच में किसी को न दें बैंक खाता

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि थोड़े से कमीशन या आर्थिक लाभ के लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक या मोबाइल सिम कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति को न दें। ऐसा करने पर खाताधारक भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।

पुलिस ने कहा है कि यदि किसी बैंक खाते या बैंकिंग दस्तावेज का दुरुपयोग होता है, तो तत्काल संबंधित बैंक, नजदीकी पुलिस थाना या साइबर पुलिस को सूचना दें। साइबर ठगी की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1930 या आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत की रसीद और संबंधित साक्ष्य भी सुरक्षित रखें।

Train Ticket: बिलासपुर से दिल्ली, मुंबई और हावड़ा जाना हुआ मुश्किल, स्लीपर से AC तक सीटें फुल

ये भी पढ़ें
Train Ticket
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.