फोटो भेजकर 4 से 5 हजार में तय होती थी डील! नाबालिग से यौन शोषण के मामले में तीन की जमानत खारिज

जांच के दौरान लखविंदर कौर की भूमिका को लेकर सह-आरोपी के बयान और मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड जुटाए गए। वहीं, पीड़िता ने बी. केशवन रेड्डी को भी यौन शोषण करने वालों में शामिल बताया। आनंद कुर्रे पर आरोप है कि वह 20 मई से 2 जुलाई 2025 के बीच कई बार कार से पीड़िता को अलग-अलग जगह ले गया और उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों समेत अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 98, 3(5), 64 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपपत्र पेश किया है।