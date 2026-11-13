CG Cabinet Meeting: CM विष्णुदेव साय ने बुलाई कैबिनेट बैठक, शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर हो सकता है बड़ा मंथन

18 नवंबर को होने वाली बैठक को आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनुपूरक बजट के साथ कई विभागों के प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के सामने रखे जा सकते हैं। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से बैठक का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है। मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रियों को बैठक की सूचना भेज दी है। एजेंडा और प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी अलग से उपलब्ध कराई जाएगी।