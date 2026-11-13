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छत्तीसगढ़ में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना

IMD Weather Forecast: छत्तीसगढ़ में ठंड का असर बढ़ने लगा है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में 13 नवंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Updated: 13 Nov 2026, 10:50 AM IST

CG Weather Update

छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम (Photo Source- AI Generate)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अब ठंड धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगी है। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह और देर रात के समय ठंड महसूस होने लगी है। बीते कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, दिन के समय अभी भी मौसम में हल्की गर्माहट बनी हुई है। फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क है और बारिश की कोई खास गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है।

इस बीच बंगाल की खाड़ी में एक नया मौसमी सिस्टम बनने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, 13 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसके बाद यह सिस्टम और मजबूत होकर अवदाब में बदल सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश के मौसम पर भी इसका संभावित असर देखने को मिल सकता है। हालांकि, फिलहाल छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

Chhattisgarh Rain Alert: रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी रायपुर में 13 नवंबर को मौसम साफ रहने का अनुमान है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहने के साथ दिन में धूप खिली रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, रायपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस हो सकती है, जबकि दोपहर में धूप के कारण गर्माहट बनी रहेगी। फिलहाल राजधानी में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है।

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बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया मौसमी सिस्टम

मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य अंडमान सागर और उससे लगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ऊपर ऊपरी वायु परिसंचरण सक्रिय है। इसके प्रभाव से 13 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह मौसमी सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है।

इसके प्रभाव से 14 नवंबर तक निम्न दबाव का क्षेत्र स्पष्ट होने और 15 नवंबर के आसपास इसके अवदाब में बदलने की संभावना जताई गई है। इस सिस्टम की दिशा और तीव्रता के आधार पर आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति तय होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में इसके कारण तत्काल बारिश होने के संकेत नहीं हैं।

अगले 5 दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं

मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। यानी फिलहाल रात के तापमान में बड़ी गिरावट के संकेत नहीं हैं। प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रह सकता है। सुबह और रात में हल्की ठंड का असर जारी रहेगा, जबकि दिन के समय तापमान अपेक्षाकृत सामान्य से गर्म महसूस हो सकता है। मौसम विभाग ने फिलहाल प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिए विशेष चेतावनी जारी नहीं की है।

अंबिकापुर रहा सबसे ठंडा, सुकमा में सबसे ज्यादा तापमान

पिछले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ में तापमान के स्तर पर अलग-अलग जिलों में अंतर देखने को मिला। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस सुकमा में दर्ज किया गया। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। इससे साफ है कि प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में ठंड का असर बढ़ने लगा है। वहीं, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में दिन के समय गर्मी बनी हुई है। इस दौरान प्रदेश में कहीं भी उल्लेखनीय बारिश दर्ज नहीं की गई।

Raipur Weather: गुरुवार को प्रमुख शहरों का तापमान

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को प्रदेश के प्रमुख शहरों में तापमान इस प्रकार रहा।

  • रायपुर: अधिकतम 29.8 डिग्री, न्यूनतम 17.3 डिग्री सेल्सियस
  • माना एयरपोर्ट: अधिकतम 29.2 डिग्री, न्यूनतम 15.2 डिग्री सेल्सियस
  • बिलासपुर: अधिकतम 28.8 डिग्री, न्यूनतम 16.0 डिग्री सेल्सियस
  • पेण्ड्रारोड: अधिकतम 28.4 डिग्री, न्यूनतम 13.8 डिग्री सेल्सियस
  • अंबिकापुर: अधिकतम 28.1 डिग्री, न्यूनतम 11.4 डिग्री सेल्सियस
  • जगदलपुर: अधिकतम 29.4 डिग्री, न्यूनतम 14.0 डिग्री सेल्सियस
  • दुर्ग: अधिकतम 32.2 डिग्री, न्यूनतम 15.6 डिग्री सेल्सियस
  • राजनांदगांव: अधिकतम 29.5 डिग्री, न्यूनतम 17.0 डिग्री सेल्सियस

क्या छत्तीसगढ़ में होगी बारिश?

बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए सिस्टम के कारण आने वाले दिनों में मौसम की गतिविधियों पर नजर रहेगी। हालांकि, फिलहाल मौसम विभाग के पूर्वानुमान में छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में फिलहाल लोगों को सुबह और रात की हल्की ठंड के बीच दिन में गर्म मौसम का सामना करना पड़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की आगे की स्थिति से ही यह स्पष्ट होगा कि छत्तीसगढ़ के मौसम पर इसका कितना असर पड़ेगा।

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