छत्तीसगढ़ में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना

बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए सिस्टम के कारण आने वाले दिनों में मौसम की गतिविधियों पर नजर रहेगी। हालांकि, फिलहाल मौसम विभाग के पूर्वानुमान में छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में फिलहाल लोगों को सुबह और रात की हल्की ठंड के बीच दिन में गर्म मौसम का सामना करना पड़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की आगे की स्थिति से ही यह स्पष्ट होगा कि छत्तीसगढ़ के मौसम पर इसका कितना असर पड़ेगा।