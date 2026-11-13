Chhattisgarh Census 2027: अब खुद भर सकेंगे जनगणना का फॉर्म, जानें क्या-क्या पूछा जाएगा 40 सवाल

जनगणना में नागरिकों की ओर से दी गई व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के तहत व्यक्तिगत जनगणना रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। इनका उपयोग अदालत में साक्ष्य के रूप में भी नहीं किया जा सकता और इन्हें अन्य संस्थाओं के साथ साझा करने पर भी रोक है। केंद्र सरकार के अनुसार, डिजिटल जनगणना में डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन और सुरक्षित डेटा सेंटर जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। इससे नागरिकों की ओर से दी गई जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।