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Chhattisgarh Census 2027: अब खुद भर सकेंगे जनगणना का फॉर्म, जानें क्या-क्या पूछा जाएगा 40 सवाल

Census 2027 Online Form: जनगणना 2027 के दूसरे चरण में 10 से 24 जनवरी तक नागरिक घर बैठे ऑनलाइन स्वगणना कर सकेंगे। मोबाइल नंबर और OTP से परिवार की जानकारी दर्ज होगी, जिसके बाद प्रगणक घर पहुंचकर उसका सत्यापन करेंगे।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Updated: 13 Nov 2026, 9:02 AM IST

Census

Census: जनगणना 2027 में बड़ा बदलाव!(photo-AI)

Chhattisgarh Census 2027: छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत नागरिकों को घर बैठे स्वगणना की सुविधा मिलने जा रही है। इसके लिए 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक ऑनलाइन पोर्टल खुला रहेगा। परिवार का कोई भी जिम्मेदार सदस्य मोबाइल नंबर और OTP के जरिए पोर्टल पर लॉगिन कर सभी सदस्यों की जानकारी खुद दर्ज कर सकेगा। इसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी तक प्रगणक घर-घर पहुंचकर दर्ज जानकारी का सत्यापन करेंगे। इस बार जनगणना में जाति, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थिति से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी।

Census 2027: 10 जनवरी से 24 जनवरी तक मिलेगा स्वगणना का मौका

जनगणना 2027 के दूसरे चरण में आम नागरिकों को पहली बार स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प दिया जा रहा है। इसके तहत परिवार का कोई भी जिम्मेदार सदस्य ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार और प्रत्येक सदस्य का विवरण खुद भर सकेगा। स्वगणना की सुविधा 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर पहुंचकर जनसंख्या गणना करेंगे। इस दौरान ऑनलाइन दर्ज की गई जानकारी का भी सत्यापन किया जाएगा।

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देश की पहली डिजिटल जनगणना, जाति संबंधी जानकारी भी होगी दर्ज

जनगणना 2027 कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातियों से संबंधित जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इस बार नागरिकों को परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी के साथ सामाजिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, वैवाहिक स्थिति और जाति से जुड़े विवरण देने होंगे।

स्वगणना का उद्देश्य लोगों को अपनी सुविधानुसार सही जानकारी दर्ज करने का अवसर देना है। हालांकि, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद भी प्रगणक घर पहुंचेंगे और दर्ज विवरण का सत्यापन करेंगे। यानी स्वगणना करने के बाद भी परिवार को जनगणना की प्रक्रिया में सहयोग करना होगा।

स्वगणना में 40 सवालों के देने होंगे जवाब

जनगणना के दूसरे चरण के लिए केंद्र सरकार ने 40 सवालों की प्रश्नावली अधिसूचित की है। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य से अलग-अलग जानकारी ली जाएगी। इसमें मुख्य रूप से ये जानकारियां शामिल हैं:

  1. पहचान और पारिवारिक विवरण: परिवार के सदस्य का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय उम्र, पति या पत्नी का नाम और माता-पिता का विवरण।
  2. सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी: राष्ट्रीयता, धर्म, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति, मातृभाषा और अन्य भाषाओं का ज्ञान।
  3. शिक्षा और रोजगार: साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा का स्तर, शिक्षण संस्थान में पढ़ाई, पिछले एक साल में काम करने की स्थिति, व्यवसाय, आर्थिक गतिविधि और कार्यस्थल तक आने-जाने का विवरण।
  4. प्रवास संबंधी जानकारी: जन्म स्थान, पिछला निवास स्थान, पलायन का कारण, वर्तमान गांव या शहर में रहने की अवधि और स्थायी निवास का पता।
  5. महिलाओं से संबंधित जानकारी: वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या, अब तक जन्मे जीवित बच्चों की कुल संख्या और पिछले एक साल में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। ये सवाल संबंधित वैवाहिक श्रेणियों की महिलाओं से पूछे जाएंगे।
  6. अन्य महत्वपूर्ण विवरण: कोविड-19 टीकाकरण का स्थान, बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी, भारतीय पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता।

ऐसे पूरी कर सकेंगे घर बैठे स्वगणना

स्वगणना के लिए निर्धारित अवधि में नागरिकों को आधिकारिक जनगणना पोर्टल पर जाना होगा। वहां दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए परिवार की जानकारी दर्ज करनी होगी।

स्वगणना की प्रक्रिया इस तरह पूरी की जा सकेगी:

  • आधिकारिक स्वगणना पोर्टल पर जाएं।
  • मोबाइल नंबर के जरिए पंजीकरण और OTP से सत्यापन करें।
  • पोर्टल पर परिवार का विवरण दर्ज करें।
  • परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी अलग-अलग भरें।
  • सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
  • जानकारी जमा होने के बाद मिलने वाली स्पेशल आईडी सुरक्षित रख लें।
  • प्रगणक के घर आने पर उन्हें यह आईडी दिखाएं, ताकि दर्ज जानकारी का सत्यापन हो सके।

नौकरीपेशा और व्यस्त परिवारों को मिलेगी सुविधा

स्वगणना की सुविधा से उन परिवारों को विशेष मदद मिल सकती है, जिनके सदस्य नौकरी, व्यवसाय या अन्य कारणों से दिन में घर पर उपलब्ध नहीं रहते। परिवार का कोई जिम्मेदार सदस्य सभी सदस्यों की जानकारी एकत्र कर एक ही जगह से ऑनलाइन दर्ज कर सकेगा। इससे नाम, उम्र और अन्य विवरण भरने में होने वाली संभावित गलतियों को कम करने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि, जानकारी सही और पूरी दर्ज करना नागरिकों की जिम्मेदारी होगी।

जनगणना का डेटा रहेगा गोपनीय, कानून में सुरक्षा का प्रावधान

जनगणना में नागरिकों की ओर से दी गई व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के तहत व्यक्तिगत जनगणना रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। इनका उपयोग अदालत में साक्ष्य के रूप में भी नहीं किया जा सकता और इन्हें अन्य संस्थाओं के साथ साझा करने पर भी रोक है। केंद्र सरकार के अनुसार, डिजिटल जनगणना में डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन और सुरक्षित डेटा सेंटर जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। इससे नागरिकों की ओर से दी गई जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

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