एक साल बाद भी पूरा नहीं हुआ CM का वादा, अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी में छत्तीसगढ़ के चालक

छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक, 25 अक्टूबर 2025 को चालकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चालकों की मांगों को उचित बताते हुए उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद संगठन ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। इसके बाद 6 नवंबर 2025 को नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में भी चालकों की समस्याओं और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के गठन को लेकर चर्चा हुई थी। संगठन का कहना है कि बैठक में बोर्ड के गठन का भरोसा दिया गया, लेकिन करीब एक साल बीतने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई।