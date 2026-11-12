धान बेचते ही किसानों को मिलेंगे 20 हजार रुपए नकद, छत्तीसगढ़ के 3100 केंद्रों पर होगी माइक्रो ATM सुविधा

धान खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्रों में बड़ी मात्रा में धान जमा हो जाता है। समय पर उठाव नहीं होने की स्थिति में केंद्रों में जगह की कमी और अन्य व्यवस्थागत परेशानियां सामने आती हैं। इसी समस्या को देखते हुए इस बार धान के परिवहन और उठाव की प्रक्रिया पर विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, धान खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश (टीओ) जारी किए जाएंगे। उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव कर उसे संग्रहण केंद्रों में रखा जाएगा। इसके बाद कस्टम मिलिंग के लिए धान का परिवहन किया जाएगा। इससे उपार्जन केंद्रों में धान का अनावश्यक जमाव रोकने और भंडारण व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।