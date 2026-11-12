धान बेचते ही किसानों को मिलेंगे 20 हजार रुपए नकद, छत्तीसगढ़ के 3100 केंद्रों पर होगी माइक्रो ATM सुविधा

3100 केंद्रों पर होगी माइक्रो ATM सुविधा (Photo Source- Patrika File Photo)
CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी, जो 15 जनवरी तक चलेगी। इस बार सरकार ने 160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है। खास बात यह है कि धान बेचने के बाद किसानों को उपार्जन केंद्रों पर ही माइक्रो एटीएम के जरिए 20 हजार रुपये तक नकद निकालने की सुविधा मिलेगी। पिछले साल यह सीमा 10 हजार रुपये थी।
धान खरीदी से लेकर उसके परिवहन, उठाव और कस्टम मिलिंग तक की व्यवस्था को लेकर भी इस बार विशेष तैयारी की गई है। उपार्जन केंद्रों में धान जाम होने और खरीदी-बिक्री में किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए उठाव और भंडारण की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया गया है। इसके तहत खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश जारी किए जाएंगे, ताकि केंद्रों से धान का उठाव समय पर हो सके।
प्रदेश में इस साल 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी। यह प्रक्रिया 15 जनवरी तक चलेगी। सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कुल 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस बार प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की जाएगी। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। वहीं, प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सके।
इस बार धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को माइक्रो एटीएम की सुविधा भी मिलेगी। इसके जरिए किसान धान बेचने के बाद 20 हजार रुपये तक नकद निकाल सकेंगे। पिछले वर्ष यह सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। इस सुविधा से किसानों को धान बेचने के बाद नकदी के लिए बैंक या एटीएम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खासकर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के किसानों को इसका फायदा मिल सकता है। किसान उपार्जन केंद्र पर ही माइक्रो एटीएम के माध्यम से निर्धारित सीमा तक राशि निकाल सकेंगे।
राज्य में इस खरीफ सीजन में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी की सीमा निर्धारित की गई है। इस व्यवस्था के तहत 27.50 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को धान बेचने का अवसर मिलेगा। सरकार ने खरीदी के लिए 160 लाख टन का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में उपार्जन केंद्रों पर किसानों की संभावित भीड़ को देखते हुए खरीदी और भुगतान से जुड़ी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण होंगी।
धान खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्रों में बड़ी मात्रा में धान जमा हो जाता है। समय पर उठाव नहीं होने की स्थिति में केंद्रों में जगह की कमी और अन्य व्यवस्थागत परेशानियां सामने आती हैं। इसी समस्या को देखते हुए इस बार धान के परिवहन और उठाव की प्रक्रिया पर विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, धान खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश (टीओ) जारी किए जाएंगे। उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव कर उसे संग्रहण केंद्रों में रखा जाएगा। इसके बाद कस्टम मिलिंग के लिए धान का परिवहन किया जाएगा। इससे उपार्जन केंद्रों में धान का अनावश्यक जमाव रोकने और भंडारण व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इस बार धान उठाव को लेकर मिलरों के लिए भी व्यवस्था तय की गई है। सबसे पहले मिलरों को उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव करना होगा। इसके बाद ही उन्हें संग्रहण केंद्रों में रखे धान को कस्टम मिलिंग के लिए ले जाने की अनुमति होगी। सरकार का उद्देश्य है कि उपार्जन केंद्रों में लंबे समय तक धान जमा न रहे। इसके लिए परिवहन आदेश जारी होने से लेकर धान के उठाव और भंडारण तक पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी।
धान खरीदी की निर्धारित अवधि 15 जनवरी तक रखी गई है। इसके बाद 16 जनवरी से धान के उठाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश जारी किए जाएंगे, जिससे आगे की व्यवस्था में आसानी हो सके। धान के उठाव और मिलिंग की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। सबसे पहले उपार्जन केंद्रों से धान संग्रहण केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद संग्रहण केंद्रों से कस्टम मिलिंग के लिए धान मिलरों को दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में पिछले तीन खरीफ विपणन वर्षों के दौरान धान खरीदी के आंकड़ों पर नजर डालें तो खरीदी में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।
खरीफ वर्ष धान खरीदी
2023-24 144.92 लाख टन
2024-25 149.25 लाख टन
2025-26 142 लाख टन
2026-27 160 लाख टन (लक्ष्य)
पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक धान खरीदी 2024-25 में 149.25 लाख टन हुई थी। वहीं, 2025-26 में यह आंकड़ा घटकर 142 लाख टन रह गया। इस बार सरकार ने 160 लाख टन खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले वर्षों की वास्तविक खरीदी से अधिक है।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों के लिए धान खरीदी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तरफ 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ माइक्रो एटीएम से नकद निकासी की सीमा बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी गई है। इसके अलावा धान के परिवहन, उठाव और कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया पर भी निगरानी रखी जाएगी। अब देखना होगा कि 160 लाख टन खरीदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश के 3100 उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाएं कितनी सुचारु रहती हैं।
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