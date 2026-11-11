CG Paddy Procurement: धान बेचने के लिए नहीं लगाना पड़ेगा लंबा चक्कर! छत्तीसगढ़ में खुले दो नए खरीदी केंद्र

जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होगी, जिसके लिए 10 नवंबर से किसानों को टोकन जारी किए। किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष जिले में दो नवीन धान उपार्जन केंद्र बुड़दी और बड़ेसेट्टी बनाए गए हैं। इन केंद्रों के शुरू होने से आसपास के गांवों के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर स्थित समितियों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे किसानों के समय और परिवहन खर्च की बचत होगी तथा धान खरीदी प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी। सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को उनके नजदीक ही धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध होगी।