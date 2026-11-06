छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले बड़ा बदलाव, टोकन रिजेक्ट हुआ तो नहीं बेच पाएंगे धान, जानें पूरी व्यवस्था

केंद्रों की संख्या बढऩे से खरीदी व्यवस्था को राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन इस बार किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल रिकॉर्ड की शुद्धता और टोकन के नियम होंगे। एग्रीस्टेक में दर्ज रकबे की त्रुटि, डिजिटल क्रॉप सर्वे में गलत प्रविष्टि या तय तारीख पर धान नहीं पहुंचा पाने की स्थिति में किसान की मुश्किल बढ़ सकती है। ऐसे में 15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीदी में व्यवस्था की सफलता केवल केंद्रों की संख्या से नहीं, बल्कि किसानों को समय पर टोकन, सही रिकॉर्ड और निर्बाध खरीदी की सुविधा मिलने से तय होगी।