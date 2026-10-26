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Dhamtari News: डिवाइडर बंद होने से दो हिस्सों में बंटा मरौद गांव, विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण

Kurud News: धमतरी के मरौद गांव में NH-30 पर डिवाइडर बंद करने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। स्कूल, बैंक और पंचायत भवन जाने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, जिससे हाईवे पर जाम लग गया।
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धमतरी

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Shradha Jaiswal

Updated: 26 Oct 2026, 6:31 PM IST

CG News

CG News: सड़क पर उतरे लोग(photo-patrika)

Dhamtari News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरूद क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर स्थित ग्राम मरौद में डिवाइडर बंद करने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। एनएचएआई की ओर से सड़क के बीच बने डिवाइडर को बंद किए जाने के बाद ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। इसके विरोध में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

Chhattisgarh News: डिवाइडर बंद होने से बढ़ी ग्रामीणों की परेशानी

ग्रामीणों के अनुसार, डिवाइडर बंद होने से मरौद गांव दो हिस्सों में बंट गया है। इसका असर लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही पर पड़ रहा है। पहले जिन जगहों पर जाने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती थी, अब वहां पहुंचने के लिए लोगों को 1 से 2 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है।

स्कूल, बैंक और पंचायत भवन जाने में हो रही दिक्कत

डिवाइडर बंद होने से ग्रामीणों को स्कूल, बैंक और पंचायत भवन तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि रोजमर्रा के जरूरी कामों के लिए भी लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर ग्रामीणों ने एनएचएआई की कार्रवाई का विरोध किया और डिवाइडर खोलने की मांग उठाई।

विरोध के दौरान NH-30 पर लगा लंबा जाम

ग्रामीणों के प्रदर्शन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर यातायात प्रभावित हो गया। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगने से राहगीरों को भी परेशानी हुई। घटना की सूचना मिलते ही कुरूद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया।

पुलिस की समझाइश के बाद यातायात बहाल

मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें समझाया। इसके बाद हाईवे पर यातायात बहाल कराया गया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्या प्रशासन के सामने रखी और जल्द समाधान की मांग की।

एसडीएम ने दिया समस्या के समाधान का भरोसा

इस मामले में एसडीएम पीयूष कुमार तिवारी ने कहा है कि ग्रामीणों की समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी परेशानी को देखते हुए उचित कदम उठाएगा, ताकि स्कूल, बैंक और पंचायत भवन तक पहुंचने में उन्हें अतिरिक्त दूरी तय न करनी पड़े।

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Updated on:

26 Oct 2026, 6:31 PM IST

Published on:

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