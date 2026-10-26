Dhamtari News: डिवाइडर बंद होने से दो हिस्सों में बंटा मरौद गांव, विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण

Dhamtari News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरूद क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर स्थित ग्राम मरौद में डिवाइडर बंद करने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। एनएचएआई की ओर से सड़क के बीच बने डिवाइडर को बंद किए जाने के बाद ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। इसके विरोध में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।