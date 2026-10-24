Bus Fare Price Hike: छत्तीसगढ़ में बस से सफर महंगा, धमतरी से रायपुर जाने वालों को लगेगा झटका, रात में देना होगा और ज्यादा किराया

बस और टैक्सी किराए में बढ़ोतरी के बीच धमतरी में स्थानीय आवागमन के लिए इस्तेमाल होने वाले ई-रिक्शा का किराया भी बढ़ा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शहर में पहले करीब 150 ई-रिक्शा संचालित होते थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 500 से अधिक हो गई है। ई-रिक्शा की संख्या बढ़ने के बावजूद यात्रियों को कम किराए का लाभ नहीं मिल रहा है। पहले एक किलोमीटर की दूरी के लिए लगभग 10 रुपए किराया लिया जाता था, लेकिन अब इसी दूरी के लिए 15 से 20 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। इससे बस स्टैंड, बाजार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानीय स्थानों तक जाने वाले लोगों का खर्च बढ़ गया है। जिन यात्रियों को लंबी दूरी की बस पकड़ने के लिए घर से बस स्टैंड या बस स्टैंड से अपने गंतव्य तक ई-रिक्शा लेना पड़ता है, उन्हें दो स्तर पर अधिक किराया चुकाना पड़ सकता है।